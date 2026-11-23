Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete 91,96 US-Dollar und damit 0,68 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,85 Prozent auf 82,97 Dollar. Obwohl es zuletzt mehrfach Angriffe auf Tankschiffe in der Straße von Hormuz gegeben hatte, sprechen Marktbeobachter von fortlaufenden Rohöllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf.

"Die derzeitigen Ölströme aus dem Nahen Osten dürften zu einem Anstieg der weltweiten Ölvorräte führen", sagte Analyst John Oh von der Commonwealth Bank of Australia. Nach dessen Einschätzung gibt es bei den Ölpreisen trotz der Rückgänge im Monatsverlauf weiter eine Risikoprämie von 25 bis 30 Dollar pro Barrel. Er begründete dies mit der Sorge, dass sich die Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran weiter zuspitzen könnten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende dem Fernsehsender Fox News gesagt, dass die USA ihre Angriffe auf den Iran nach dem Jahreswechsel möglicherweise wieder aufnehmen könnten, sollten beide Länder keine Einigung auf ein Friedensabkommen erzielen.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 84,79 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 85,86 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.619,03 US-Dollar gehandelt. Das waren 2,72 Prozent mehr als am Freitagabend. Der Goldpreis erholte sich damit von seinem 14-Monats-Tief. In der vergangenen Woche hatte sich Gold um etwa neun Prozent verbilligt.

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