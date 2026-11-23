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23.11.2026 11:33:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis fällt auf 91,96 US-Dollar
"Die derzeitigen Ölströme aus dem Nahen Osten dürften zu einem Anstieg der weltweiten Ölvorräte führen", sagte Analyst John Oh von der Commonwealth Bank of Australia. Nach dessen Einschätzung gibt es bei den Ölpreisen trotz der Rückgänge im Monatsverlauf weiter eine Risikoprämie von 25 bis 30 Dollar pro Barrel. Er begründete dies mit der Sorge, dass sich die Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran weiter zuspitzen könnten.
US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende dem Fernsehsender Fox News gesagt, dass die USA ihre Angriffe auf den Iran nach dem Jahreswechsel möglicherweise wieder aufnehmen könnten, sollten beide Länder keine Einigung auf ein Friedensabkommen erzielen.
Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 84,79 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 85,86 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis legte zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.619,03 US-Dollar gehandelt. Das waren 2,72 Prozent mehr als am Freitagabend. Der Goldpreis erholte sich damit von seinem 14-Monats-Tief. In der vergangenen Woche hatte sich Gold um etwa neun Prozent verbilligt.
rst/moe
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