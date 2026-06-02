Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis fällt auf 93,16 Dollar

Die Ölpreise haben Dienstag etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel auf 93,16-Dollar. Das waren 1,91 Prozent weniger als am Vortag. Am Montagnachmittag war der Ölpreis zunächst stark gestiegen, als Meldungen die Runde machten, der Iran werde aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon den Austausch mit den USA einstellen.

Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli gab um 1,77 Prozent auf 90,53 Dollar nach. Am frühen Montagabend waren die Notierungen nach gegenteiligen Signalen von US-Präsident Donald Trump wieder deutlich gefallen. Für zusätzliche Verwirrung sorgten unterschiedliche Schilderungen eines Telefonats zwischen Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über die Kämpfe im Libanon.

"Solange die Transporte durch Hormuz nicht vollständig normalisiert sind und der Verhandlungsprozess zwischen den USA und Iran unsicher bleibt, dürften die Ölpreise hoch und volatil bleiben", sagte Linh Tran, Marktanalyst bei XS.com in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit am Ölmarkt steht weiter die Straße von Hormuz, durch die in Friedenszeiten rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgas-Handels läuft. Der kommerzielle Schiffsverkehr durch die Meerenge bleibt eingeschränkt, während die neuen Spannungen in den US-iranischen Beziehungen die Unsicherheit für die Schifffahrt erhöhen.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 104,05 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der Preis 105,13 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Dienstagvormittag etwas zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.534,14 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,14 Prozent mehr als am Montagabend.

moe