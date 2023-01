Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gab deutlich nach

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag deutlich nachgelassen und setzen somit die Dynamik der letzten Tage fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr 80,27 US-Dollar, ein Minus von 2,35 Prozent. Auch die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um deutliche 2,32 Prozent bei 75,25 Dollar.

Zuletzt hatten unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China belastet. Am Ölmarkt wird vor allem sorgenvoll die massive Corona-Infektionswelle in China verfolgt. Weiter steigende Infektionen könnten kurzfristig die Nachfrage belasten, sagte Rohstoffexperte Warren Patterson von der ING Bank.

Hinzu kommt die Aussicht auf eine schwache konjunkturelle Entwicklung in den USA. Zudem wird am Markt auf die ungewöhnlich milden Wintertemperaturen in Europa verwiesen, die für eine geringere Nachfrage nach Rohöl sorgen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 82,07 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Teuerer wurde dagegen Gold. In London wurde das Edelmetall für 1.861,02 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm) gehandelt. Das entspricht einem Wertzuwachs von 1,34 Prozent.

