Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gab erneut deutlich nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr etwa 81,65 Dollar - ein Abschlag von 1,33 Prozent zum Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 1,45 Prozent nach auf 77,72 Dollar.

Seit einigen Tagen werden die Erdölpreise durch eher schwache US-Konjunkturdaten belastet. Der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank bestätigte am Mittwochabend dieses Bild. In dem "Beige Book" genannten Bericht heißt es, die US-Wirtschaft sei in den vergangenen Wochen nicht so recht vom Fleck gekommen. Als Belastungen gelten die hohe Inflation und die möglichen Folgen der Bankenturbulenzen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 84,41 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 85,51 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold verteuerte sich dagegen leicht. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt mit einem geringen Aufschlag von 0,13 Prozent für 1.996,32 Dollar gehandelt.

spo/ste