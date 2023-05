Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt auf 74,57 Dollar nach

Die Ölnotierung haben am Freitagvormittag weiter nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent betrug gegen 11 Uhr 74,57 Dollar - ein Abschlag von etwa einem Prozent zum Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich ebenfalls um ein Prozent auf 70,59 Dollar.

Auch auf Wochensicht steuern die Ölpreise damit auf Kursverluste zu, die Veränderungen hielten sich jedoch um Verlauf der vergangenen Tag in Grenzen. An den Finanz- und Rohstoffmärkten herrscht Skepsis über die Konjunkturentwicklung. Für die weltgrößte Volkswirtschaft USA wird im Laufe des Jahres eine Rezession befürchtet. Die zweitgrößte Wirtschaftsnation China erholt sich zwar, allerdings uneinheitlich. Während die Dienstleister wachsen, gibt es Probleme in der energieintensiven Industrie. Die Erdölpreise werden durch diesen Konjunkturpessimismus belastet.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 76,69 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch kostete ein Barrel noch 76,60 US-Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Vormittag ebenfalls nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) wechselte in London zuletzt für 2.008,30 Dollar den Besitzer, das entspricht einem Abschlag von 0,4 Prozent.

spa/kat