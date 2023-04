Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt etwas nach

Die Ölpreise haben am Freitag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete kurz nach 11 Uhr 85,97 Dollar und somit 0,15 Prozent weniger als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um leichte 0,05 Prozent auf 82,08 Dollar das Fass.

Der Brent-Ölpreis sei beflügelt durch die schwächer als erwarteten US-Inflationsdaten in der Lage gewesen, aus seiner Handelsspanne von 84 bis 86 Dollar je Barrel nach oben auszubrechen, schrieben die Experten der Commerzbank zu den jüngsten Kursbewegungen beim Brent. Der heutige "Rückschlag" sei nur temporär.

In der kommenden Woche seien laut der Commerzbank neue Impulse, wenn überhaupt, aus China zu erwarten. Dann werden Daten zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal sowie zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht. "Der jüngst überraschend kräftige Anstieg des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich signalisiert eine starke Erholung des Konsums, was sich in deutlichen Zuwächsen bei den Einzelhandelsumsätzen widerspiegeln sollte." Dagegen könnte es der Industrie aufgrund einer schwächeren Auslandsnachfrage schwerer fallen, Fuß zu fassen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 87,77 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 86,64 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Auch der Goldpreis gab etwas nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London für 2.034,84 Dollar gehandelt, ein Minus von 0,23 Prozent.

sto/kat