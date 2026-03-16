Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt etwas nach

Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen und haben sich damit ein wenig eingebremst. Ein Ende des Iran-Kriegs ist weiterhin nicht in Sicht. Am Vormittag wurde für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Mai 103,49 US-Dollar bezahlt und damit 0,39 Prozent weniger als am Freitag. Das Hoch lag vor einer Woche bei knapp 120 Dollar. Zum Vergleich: Vor Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran lag der Preis Ende Februar nur bei rund 73 Dollar.

Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump von NATO-Verbündeten Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Straße von Hormuz am Persischen Golf gefordert. Der Schiffsverkehr in der für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wichtigen Meerenge ist wegen des Kriegs stark beeinträchtigt.

Die Freigabe von Ölreserven durch führende Industriestaaten konnte die Ölpreise zunächst nur wenig bremsen. Am Wochenende hatte die Internationale Energieagentur (IEA) Details zur Freigabe von strategischen Reserven bekannt gegeben. Demnach sind die freigegebenen Ölreserven in Asien umgehend verfügbar. Hier warten Käufer dringend auf Ersatz von Lieferungen, die derzeit durch die Straße von Hormuz blockiert sind. Die Erklärung der IEA erfolgte, nachdem in der vergangenen Woche die Freigabe von Reserven in einem Rekordvolumen 400 Millionen Barrel gemeldet wurde.

"Dies führt zu einem beispiellosen zusätzlichen Ölangebot auf dem Markt ab dem 16. März", kommentierte IEA-Direktor Fatih Birol in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. Seiner Einschätzung nach sei die Öffnung der Straße von Hormuz "unerlässlich für eine Rückkehr zu stabilen Lieferströmen".

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist inzwischen kräftig gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 126,90 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 120,86 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.986,79 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,65 Prozent weniger als am Freitagabend.

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