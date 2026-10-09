Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt etwas nach

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember verlor zuletzt rund ein Prozent auf 103,10 US-Dollar.

Gestern war der Brent-Preis angesichts eines Medienberichts über den Plan zu neuen US-Angriffen auf den Iran vor den Zwischenwahlen zunächst in der Spitze bis auf fast 106 US-Dollar angestiegen. Ein Dementi von US-Präsident Donald Trump sorgte dann am Abend europäischer Zeit für eine Gegenbewegung.

"Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die US-Regierung führe unterdessen "konstruktive Gespräche" mit Teheran, schrieb Trump weiter. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hatte zuvor auf seinem Telegramkanal geschrieben, dass die Regierung in Teheran eine Antwort aus den USA prüfe. Man habe Washington einen "Sieben-Tage-Plan" übermittelt und eine Antwort erhalten - darauf wolle man in wenigen Tagen reagieren, hieß es.

Die Ölpreise haben seit Anfang Oktober stark geschwankt. Der anhaltende Krieg zwischen den USA und dem Iran sorgt für Unsicherheit am Markt. Einerseits haben die Öllieferungen aus dem Nahen Osten wieder zugenommen. Andererseits häufen sich Angriffe auf Schiffe, während die Versorgung mit Ölprodukten angespannt bleibt. Stark gestiegene Frachtraten und neue Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Huthi im Jemen verstärken die Unsicherheit.

Trump erklärte zudem, allein in der vergangenen Nacht seien 22 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormuz transportiert worden. Einzelheiten nannte er nicht. Die Menge würde das übliche tägliche Transportvolumen vor Kriegsbeginn übertreffen und liegt über den jüngsten Schätzungen von Branchenvertretern. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf mit den Weltmärkten.

"Das Risiko, dass eine weitere militärische Eskalation diese Lieferungen unterbrechen könnte, hält die Händler davon ab, stärker auf fallende Preise zu setzen und sich auf einen dauerhaften Rückgang unter 100 US-Dollar einzustellen", sagte Chris Weston vom Finanzdienstleister Pepperstone der Nachrichtenagentur Bloomberg. Am Markt stünden sich geopolitische Risikoaufschläge und die verbesserte tatsächliche Versorgungslage gegenüber.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 114,03 US-Dollar je Barrel, nach 109,50 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis konnte sich zu Wochenschluss etwas steigern. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.191,50 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,4 Prozent mehr als am Vorabend.

ger/rst