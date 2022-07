Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt merklich nach

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag Abgaben verzeichnet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11,00 Uhr 112,42 US-Dollar und damit um deutliche 2,8 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit einem moderaten Preisrückgang von 0,05 Prozent bei 109,63 Dollar gehandelt.

Als Grund für die Preisrückgänge führt die Commerzbank den Lagerbericht des US-Energieministeriums an, der einen unerwartet deutlichen Anstieg der Lagerbestände für Benzin und Destillate zeigte. Gleichzeitig stieg die US-Rohölproduktion in der vergangenen Berichtswoche auf 12,1 Mio. Barrel pro Tag und erreichte damit das höchste Niveau seit April 2020, als die Produktion zu Beginn der Corona-Pandemie deutlich gefallen war. Damals hatte auch die OPEC+ ihre Produktionsmenge deutlich reduzieren müssen, schreiben die Experten in ihrer Tagesinfo.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 117,64 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 117,55 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch Gold hat sich leicht reduziert. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) um 0,1 Prozent tiefer bei 1.816,65 Dollar.

