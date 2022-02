Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt nach

Die Ölpreise haben am Montagvormittag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sotre Brent kostete gegen 11 Uhr bei einem Preis von 92,40 US-Dollar um 0,93 Prozent weniger als noch am Freitagabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 1,01 Prozent bei 90,87 US-Dollar.

"Es bleibt abzuwarten, ob aus dem kleinen Rücksetzer der letzten Stunden mehr wird", schreibt der Rohstoffexperte Carsten Fritsch. "Eine etwas ausgeprägtere Konsolidierung oder gar Korrektur wäre nach sieben Wochen mit Preisanstiegen unseres Erachtens überfällig." Allerdings hob Saudi-Arabien seine Preise zuletzt an. Zudem habe das Land deutlich gemacht, dass es Russland wegen des Ukraine-Konflikts keine Marktanteile streitig machen zu wollen, so der Analyst der Commerzbank.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 92,84 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte. Am Donnerstag hatte der Preis bei 89,98 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Trotz den zuletzt gestiegenen Anleihenrenditen konnte sich Gold leicht im Plus halten. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) kurz vor 11 Uhr 1.811,80 Dollar, was einem knappen Aufschlag von 0,09 Prozent entspricht.

spo/sto