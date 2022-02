Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt nach

Die Ölpreise sind am Freitagvormittag merklich gefallen. Einerseits könnte eine Einigung in den Atomgesprächen mit dem Iran bevorstehen, andererseits sorgte ein geplantes Treffen des russischen mit dem US-amerikanischen Außenminister für etwas Beruhigung in der Ukraine-Krise.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent notierte gegen 11.20 Uhr bei 90,67 US-Dollar und somit 2,47 Prozent weniger als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 2,07 Prozent auf 89,68 US-Dollar.

"Einem vorliegenden Entwurf zufolge könnten die Ölsanktionen gegen den Iran nach dessen Verzicht auf die Uran-Anreicherung befristet ausgesetzt werden, wobei die USA die Befristung alle paar Monate verlängern müssen", so die Einschätzung des Commerzbank-Analysten Carsten Fritsch. "Die Aussicht auf eine Rückkehr der iranischen Ölexporte dürfte die Terminkontrakte mit Fälligkeiten in der zweiten Jahreshälfte belasten, was für eine weitere Ausweitung der bereits rekordhohen Timespreads spricht." Unmittelbar sei aber nicht mit einer Rückkehr des iranischen Öls zu rechnen, meint der Rohstoffexperte.

Zuletzt hatten Sorgen wegen einer möglichen Eskalation in der Ukraine-Krise für starke Preisaufschläge gesorgt. Nachdem der US-Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lawrow für kommende Woche ein Treffen vereinbart haben, beruhigte sich die Situation wieder etwas. "Beinahe untergegangen in den Nachrichten rund um die Ukraine und den Iran ist, dass die US-Energiebehörde zu Wochenbeginn einen weiteren deutlichen Anstieg der US-Schieferölproduktion prognostizierte", fügte Fritsch noch hinzu.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 94,03 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Mittwoch hatte der Preis noch bei 95,32 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreise ermäßigte sich am Vormittag von sehr hohem Niveau aus am Vormittag ein wenig. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt mit 1.892,21 US-Dollar 0,41 Prozent weniger. In der Nacht hatte Gold zum ersten Mal seit 8 Monaten wieder über 1.900 Dollar notiert. Als wichtiger Preistreiber am Goldmarkt gilt die Ukraine-Krise, die trotz jüngster diplomatischer Bemühungen nach wie vor eskalieren könnte. Rohstoffexperten wollten einen weiteren Preisanstieg beim Gold nicht ausschließen, erwarten aber nur noch leichte Zuwächse.

