Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt nach

Die Rohölpreise sind am Dienstagvormittag etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich bis 11.15 Uhr um 1,10 Prozent auf 106,40 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete zuletzt 103,34 Dollar und somit 1,79 Prozent weniger als am Vortag.

Die Ölpreise zeigten sich in den letzten Tagen sehr volatil, da verschiedene Kräfte auf den Markt einwirken. Am Montag gaben sie zunächst deutlich nach. "Der Preisrückgang war auf Sorgen zurückzuführen, dass fortgesetzte Corona-Lockdowns in China die dortige Ölnachfrage stark abbremsen könnten", schreibt der Rohstoffexperte der Commerzbank, Carsten Fritsch. "Die IEA revidierte ihre Nachfrageprognose für China im April bereits um 925 Tsd. Barrel pro Tag nach unten."

Später erholten sich die Preise wieder. "Auslöser hierfür war ein kräftiger Anstieg der Dieselpreise. Die Preisdifferenz zwischen Diesel und WTI stieg auf ein Rekordniveau von fast 74 USD je Barrel", führt Fritsch weiter aus. Allgemein sorgen die Angebotsängste wegen des Krieges in der Ukraine und ein mögliches Embargo der EU auf russisches Öl für Druck nach oben.

Gold gab in London etwas nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) büßte 0,42 Prozent ein auf 1.855,58 Dollar. Ein etwas stärkerer US-Dollar dürfte hier etwas belastend wirken. Da Gold international in der US-Währung bezahlt wird, verteuert ein starker Greenback das Edelmetall für Anleger außerhalb des Dollarraums.

spo/ger