09.11.2026 11:32:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt nach

Die Ölpreise haben am Montag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner kostete zum Wochenstart 97,51 US-Dollar und damit gut 0,5 Prozent weniger als am Freitag. Nach dem stärksten Wochenverlust seit April 2020 belasteten nun gedämpfte Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Anleger rechnen aber nach den US-Zwischenwahlen mit dem Ausbleiben einer größeren Eskalation.

US-Präsident Donald Trump hat neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran.

Allerdings dämpfte US-Außenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch bei den Gesprächen mit dem Iran. Bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs sei keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien "nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch" gewesen. Er würde nicht sagen, dass man "an der Schwelle zu einem Durchbruch" stehe.

Seit dem Sechsmonatshoch Ende Oktober sind die Ölpreise deutlich gesunken. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnen die Anleger zunehmend damit, dass eine größere Eskalation des Konflikts ausbleibt. Auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bleibt ein wichtiger Einflussfaktor für den Ölmarkt.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gestiegen. Wie die OPEC am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 93,21 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach 90,82 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis stieg zu Wochenbeginn an. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.099.20 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,8 Prozent mehr als am Freitagabend.

rst/moe

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