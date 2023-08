Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt nach auf 82,81 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 82,81 Dollar und damit 0,7 Prozent weniger als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 79,04 Dollar.

Die Ölpreise hatten am Mittwoch zunächst dreimonatigen Höchststände erreicht, waren dann aber im Zuge einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten zeitweise deutlich unter Druck geraten. Im frühen Donnerstagshandel haben sich die Notierungen am Ölmarkt vorerst stabilisiert.

Am Markt wurde auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA hingewiesen. Am Mittwochnachmittag war bekannt geworden, dass die US-Lagerbestände in der vergangenen Woche ungewöhnlich stark gefallen waren, um 17,1 auf 439,8 Millionen Barrel. Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 86,66 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag hatte ein Barrel noch 86,60 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstag behauptet. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London praktisch unverändert mit einem knappen Plus von 0,01 Prozent bei 1.936,33 Dollar gehandelt.

mik/ste