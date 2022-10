Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt um 0,9 % nach

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag schwächer tendiert. Im bisherigen Handelsverlauf deutete sich zunächst kein eindeutiger Trend an - die Rohölnotierungen schlängelten um die Vortageslinie. Zuletzt ging es dann etwas deutlicher nach unten: Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 91,21 US-Dollar, was 0,86 Prozent weniger waren als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,93 Prozent auf 85,07 Dollar.

Die Ölpreise gaben gegen 10.30 Uhr nach, zur etwa gleichen Zeit wie auch die stark gestarteten europäischen Aktienmärkte ihre Gewinne zum Teil wieder abgaben. Auch die Gaspreise sind laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag deutlich zurückgegangen.

Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland lagen im Oktober mit minus 59,2 Punkten etwas über den Erwartungen von minus 66,5 Zählern, wie zuletzt bekannt wurde. Die Lagebewertung fiel hingegen schlechter aus als prognostiziert: Minus 72,2 statt erwarteter minus 68,5 Punkte.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 92,16 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 94,17 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag nur wenig bewegt. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.651,36 Dollar gehandelt - ein Mini-Plus von 0,03 Prozent.

spo/ger