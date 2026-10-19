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19.10.2026 10:24:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis gibt zu Wochenbeginn nach
Am Montag kamen unterschiedliche Signale aus der Krisenregion im Nahen Osten. So gab es erneut Angriffe auf zwei Tanker im Persischen Golf. Zudem griff die Huthi-Miliz aus dem Jemen Saudi-Arabien an. US-Energieminister Chris Wright versuchte dagegen, die Gemüter mit Aussagen zur Versorgung aus dem Persischen Golf zu beruhigen.
Wrights Worten zufolge haben sich die Öllieferungen aus dem Persischen Golf auf etwa 80 Prozent ihres Niveaus vor dem Konflikt erholt. Die Lieferungen von Raffinerieprodukten seien aber weiterhin eingeschränkt. Er stehe in Gesprächen mit europäischen Verbündeten, um Dieselvorräte freizugeben, sagte Wright.
Im Sommer war der Brent-Kurs wegen der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs bis auf 70 Dollar zurückgefallen. Da die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA aber seit Monaten stocken, zog der Ölpreis wieder kräftig an. Nach wie vor bleibt die Lage im Nahen Osten der wichtigste Faktor für die Entwicklung am Ölmarkt.
Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 108,00 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis noch 109,93 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis legte zu Wochenbeginn leicht zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.177,51 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,3 Prozent mehr als am Freitagabend.
ger/moe
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