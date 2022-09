Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis hält Vortagesgewinne

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag ihre Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 11.30 Uhr bei 88,98 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um 0,1 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 81,83 Dollar.

Unterstützt wurden die Ölpreise nach Einschätzung der UniCredit-Analysten zuletzt vom Hurrikan "Ian". Der Wirbelsturm hat sich auf seinem Weg durch den US-Bundesstaat Florida mittlerweile aber schon abgeschwächt.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde habe "Ian" inzwischen die niedrigste Stärke eins von fünf, teilte das Hurrikanzentrum am späten Mittwoch (Ortszeit) mit. Als Wirbelsturm der Kategorie vier hatte "Ian" am Nachmittag die Westküste Floridas getroffen und heftige Winde, Regen und Sturmfluten gebracht.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 90,27 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 89,81 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Donnerstagvormittag schwach gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.645,42 Dollar, was einem Abschlag von 0,6 Prozent zum Vortag entspricht.

mik/ste