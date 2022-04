Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis kaum bewegt

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach den starken Vortagesverlusten nur leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostet gegen 11.10 Uhr 101,70 Dollar, was einem leichten Aufschlag von 0,02 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um moderate 0,03 Prozent auf 96,97 Dollar das Fass.

Für Abgabedruck hatte am Vortag die Ankündigung der Internationalen Energieagentur (IEA) gesorgt, 60 Mio. aus ihren strategischen Reserven freizugeben, wie die Rohstoffexperten der Commerzbank schreiben. "Die USA geben weitere 60 Mio. Barrel hinzu und darüber hinaus unabhängig noch 120 Mio. Barrel (entspricht den von den USA letzte Woche angekündigten 180 Mio. Barrel)", so Carsten Fritsch von der Commerzbank. "Das Gesamtpaket umfasst somit eine Menge von 240 Mio. Barrel. Hinzu kommen weitere 60 Mio. Barrel, die bereits Anfang März im Rahmen einer konzertierten Aktion angekündigt wurden. Mit dieser Menge ließe sich das tägliche Ölangebot somit 10 Monate lang um 1 Mio. Barrel erhöhen."

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 106,13 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 108,05 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich trotz der deutlichen Anzeichen auf eine stärkere Straffung der US-Geldpolitik etwas fester. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt bei 1.925,80 Dollar, ein Plus von 0,11 Prozent. Die geringe Bewegung sei darauf zurückzuführen, dass die Erwartungen auf steigende Zinsen bereits eingepreist waren, so die Commerzbank-Analysten.

spo/ste