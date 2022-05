Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis kaum bewegt

Die Ölpreise haben nach den starken Vortageszuwächsen am Donnerstag noch keine klare Richtung gefunden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 110,15 US-Dollar, um damit dünne 0,01 Prozent mehr als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verlor hingegen um 0,44 Prozent an Wert bei einem Preis von 106,74 Dollar das Fass.

Am Vortag waren die Preise noch stark gestiegen, was auf einen Vorschlag der EU-Kommission für ein Ölembargo gegen Russland zurückzuführen war. "Allerdings beinhaltet der Vorschlag eine Übergangsfrist von bis zu acht Monaten", kommentiert der Rohstoffexperte Carsten Fritsch der Commerzbank. Daher sei nicht nachvollziehbar, warum die Preisreaktion gestern so kräftig war, so der Experte, der den Anstieg auf einen anderen Aspekt des Kommissionsvorschlags zurückführt.

"Demnach soll es in Europa ansässigen Unternehmen künftig verboten werden, Öllieferungen aus Russland über den Seeweg zu transportieren und diese zu versichern. Das soll nicht nur Öllieferungen nach Europa betreffen, sondern die Öllieferungen allgemein", so Fritsch. Noch ist aber unklar, ob alle EU-Mitgliedsstaaten dem Vorschlag zustimmen werden.

Die OPEC+-Staaten dürften heute zudem ihr Förderziel für Juni anheben. Allerdings dürfte dies den Produktionsrückgang in Russland kaum ausgleichen können, meint der Rohstoffanalyst Fritsch.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 110,83 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 109,8 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch Gold zeigte sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London knapp behauptet bei 1.892,56 Dollar.

spo/ste