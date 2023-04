Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis kaum bewegt

Die Ölmärkte haben sich am Montagvormittag wenig bewegt präsentiert. Nach Verlusten in der Früh kletterten die Ölpreise nach dem europäischen Handelsbeginn wieder auf das Vortagesniveau. Kurz vor 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 81,31 US-Dollar mit einem knappen Plus von 0,02 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,18 Prozent auf 77,81 Dollar.

Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im April den sechsten Monat in Folge verbessert. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte von 93,2 Zählern im März auf 93,6 Punkte, wie das Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Top-Managern mitteilte.

Für Aufwind bei dem weltweit in Dollar gehandelten Rohöl dürfte auch die schwächere US-Währung sorgen, die am Vormittag gegenüber dem Euro an Wert verloren hat.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 84,41 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Für vergangenen Donnerstag und Freitag wurden noch keine Preisdaten veröffentlicht. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis bewegte sich am Montag kaum. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.983,82 Dollar - das bedeutet ein dünnes Minus von 0,04 Prozent.

spo/ger