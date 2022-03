Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis klar höher

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag zum Teil wieder klar zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 112,34 US-Dollar, war einem Aufschlag von 1,9 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zeigte sich mit minus 0,04 Prozent auf 106,35 Dollar knapp behauptet.

"Mit dem starken Preisrückgang um zwischenzeitlich mehr als 10 Prozent in dieser Woche sind die Aussichten, dass die OPEC+ bei ihrem morgigen Treffen eine stärkere Produktionserhöhung beschließt, noch geringer geworden", schreiben die Commerzbank-Analysten. Denn die Gruppe dürfte sich dadurch in ihrer Auffassung bestätigt fühlen, dass der Ölpreisanstieg vor allem durch geopolitische Risiken nach oben getrieben wurde und nicht durch einen tatsächlichen Angebotsengpass, hieß es weiter von den Experten.

Zudem dürfte der durch den Lockdown in Shanghai verursachte Preisrückgang am Montag nach Einschätzung der Commerzbank die OPEC+ in ihrer Vorsicht bestärken, was mögliche Risiken für die Ölnachfrage betrifft.

Gold verteuerte sich leicht. Zuletzt kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.921,44 Dollar, was einem Aufschlag von 0,26 Prozent entsprach.

