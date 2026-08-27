Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis knapp im Plus

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag knapp zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 87,96 US-Dollar gehandelt und damit dünne 0,14 Prozent höher als am Vortag. Der Preisanstieg zur Wochenmitte war etwas klarer.

Am Mittwoch waren die Ölpreise vorübergehend deutlich gestiegen. Die Notierung für Rohöl der Sorte Brent hatte zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel zugelegt. Am Markt wurde der Preissprung mit Medienberichten erklärt, wonach der russische Präsident Wladimir Putin eine Eskalation des Ukraine-Kriegs plane.

Das Interesse der Anleger am Ölmarkt habe sich aber schnell wieder auf die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormuz für Öltransporte gerichtet, heißt es von Marktbeobachtern. Zuletzt hatte der Iran eine Einigung mit dem Oman auf eine Regelung der Schiffspassagen durch die Meerenge bekannt gegeben.

Die Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen im Nahen Osten haben die Ölpreise im Verlauf der Woche deutlich nach unten gedrückt. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl der Sorte Brent um mehr als sechs Prozent verbilligt.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, lag der Korbpreis am Mittwoch bei 86,39 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag hatte der Preis 90,28 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis tendierte mit einer gut behaupteten Tendenz. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.596,18 US-Dollar gehandelt. Das waren knappe 0,04 Prozent mehr als am Vorabend.

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