Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt 0,5 % zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag am Vormittag zugelegt. Sie folgen damit der allgemein positiven Stimmung an den Finanzmärkten. Ausschlaggebend war hier die Beruhigung der Bankturbulenzen in den USA und Europa.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.40 Uhr 77,90 Dollar, ein Plus von 0,53 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate verteuerte sich um 0,66 Prozent auf 73,45 Dollar.

Auf der Angebotsseite lauern aber Risiken. So steht ein Streit zwischen dem Irak, der Türkei und kurdischen Behörden seit Tagen Öllieferungen aus dem türkischen Hafen Ceyhan im Weg. Es geht um Exporte von etwa 400.000 Barrel je Tag, also keine kleine Menge. Der Streit erfolgt in einem Umfeld mit einem bereits verringerten Angebot aus Russland.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 77,72 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 77,63 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Auch Gold verteuerte sich etwas. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.967,15 Dollar, ein Aufschlag von 0,20 Prozent.

spo/ste