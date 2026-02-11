Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt 0,84 Prozent zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Gewinne vom Wochenstart behauptet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 69,66 US-Dollar. Das waren 0,84 Prozent mehr als am Dienstag und wieder im Bereich des Hochs vom Montagabend. Seit Ende 2025 verteuerte sich Brent-Öl wegen der Lage im Iran um knapp 14 Prozent. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg am Vormittag um 0,92 Prozent auf 64,84 Dollar.

Die Öl-Notierungen werden in dieser Woche wieder stark durch die Irankrise bestimmt. Die neuesten Nachrichten zum Konflikt mit den USA bringen keine Entspannung. So soll US-Präsident Donald Trump einem Medienbericht zufolge erwägen, einen weiteren Flugzeugträger in die Region zu senden. "Wir haben eine Flotte, die unterwegs ist, und eine weitere könnte folgen", zitierte das Onlineportal "Axios" aus einem Interview mit dem Republikaner.

Kaum Einfluss auf die Preise haben laut Händlern neueste Daten zu den US-Lagerbeständen. Die "American Petroleum Industry" (API) hatte gestern berichtet, dass die Lagerbestände um 13,4 Millionen Barrel Öl vergangene Woche angestiegen seien. Sollten die offiziellen Daten dies heute bestätigen, wäre es der größte Anstieg seit November 2023.

Normalerweise würden solche Daten die Preise belasten, hieß es von Händler. Der Markt scheine die Lagerdaten aber aktuell zu ignorieren, meint etwa Rohstoffanalyst Kim Kwangrae von Samsung Futures in Seoul.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 67,86 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 93 Cent mehr als am Vortag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte weiter zu. Zuletzt lag der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls mit 0,78 Prozent bei 5.070,40 US-Dollar im Plus.

ste/moe