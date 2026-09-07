Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt auf 96,63 Dollar zu

Die Ölpreise sind im Zuge des wieder intensivierten Irankriegs weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde zuletzt bei 96,63 US-Dollar gehandelt und damit um 0,8 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Vergangene Woche lag der Preis zeitweise bei über 97 US-Dollar.

"In einem Aufwärtsszenario, in dem sich die Angriffe auf Schiffe ausweiten und intensivieren, sehen wir Brent potenziell bei 120 US-Dollar", sagte Daan Struyven, Co-Leiter der globalen Rohstoffforschung bei Goldman Sachs, in einem Interview mit Bloomberg TV. Die Ereignisse der vergangenen Tage zeigten, dass das Risiko einer Ausweitung und Verschärfung der Störungen im Schiffsverkehr erheblich sei.

Die Staaten des Ölförderverbands OPEC+ haben am Wochenende mitgeteilt, dass sie ihre Produktionsziele im Oktober nicht weiter anheben. Eine Kerngruppe aus sieben Mitgliedern, darunter die Großproduzenten Saudi-Arabien und Russland, gab die Beibehaltung der aktuellen Quoten nach einer Online-Sitzung bekannt.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 97,70 US-Dollar je Barrel. Am Donnerstag lag der Preis bei 98,50 Dollar. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis verlor am Montagvormittag etwas. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.405,86 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,61 Prozent weniger als am Freitagabend.

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