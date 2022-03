Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt erneut kräftig zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut kräftig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.20 Uhr 111,03 US-Dollar, was einem satten Preisaufschlag von 5,77 Prozent entspricht. In der Früh hatte Brent sogar kurz über 113 Dollar notiert. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 2,31 Prozent auf 108,82 Dollar das Fass.

"Die gestrige Ankündigung der IEA einer Freigabe von 60 Mio. Barrel aus den strategischen Ölreserven hatte somit nicht den gewünschten preisdämpfenden Effekt", kommentieren die Rohstoffexperten der Commerzbank, "denn die freizugebende Menge würde einen Ausfall der russischen Öllieferungen von lediglich zwei Wochen abdecken." Der Markt scheine einen Wegfall der russischen Öllieferungen nach und nach einzupreisen, meint Ölanalyst Carsten Fritsch.

"Immer mehr westliche Ölunternehmen geben ihren Rückzug aus Russland bekannt. Zudem nehmen mehrere Reedereien keine Transportaufträge von und nach Russland mehr an. So verwundert es nicht, dass das Kaufinteresse für russisches Öl schwindet", sagt Fritsch. "Gestern stieg der Preisabschlag für die russische Ölsorte Urals gegenüber Brent am physischen Markt auf mehr als 18 USD je Barrel, was es seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gegeben hat."

Mit Blick auf das heutige Treffen der OPEC+ meint der Commerzbank-Experte, dass es darauf ankomme, ob hier die Bereitschaft signalisiert wird, bei Lieferausfällen hinreichend Angebot zur Verfügung zu stellen. Dies könne aber an Russland scheiter, das Teil der Staatengruppe ist.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 103,89 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch mitteilte. Am Montag hatte der Preis noch bei 99,22 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ist nach einem deutlichen Anstieg am Vortag wieder etwas zurückgekommen. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.933,36 US-Dollar und somit um 0,45 Prozent weniger als am Vorabend. Allgemein wirkt sich die Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs positiv auf den Goldpreis aus. Zudem sind die Anleihenrendite zuletzt stark gefallen.

spo/ste