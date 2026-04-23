Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt klar zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag mit der Sorge über ein Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent mit Lieferung im Juni wurde bei 104,29 US-Dollar gehandelt und damit 2,7 Prozent über dem Niveau vom Vortag. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich ebenfalls um 2,7 Prozent, wobei der Preis für ein Barrel zuletzt deutlich niedriger lag, bei 95,23 Dollar.

Die Ölpreise steigen den dritten Handelstag in Folge, während die Waffenruhe im Nahen Osten zunehmend auf der Kippe steht. US-Präsident Donald Trmp hat zuletzt den Druck auf den Iran erhöht und gibt dem Land Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Allerdings sieht sich Teheran mit der Blockade der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz in einer Position der Stärke.

Das Ausbleiben von neuen Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs verunsichert die Anleger an den Rohstoffmärkten. Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl aus der Nordsee fast sieben Dollar und US-Öl fast vier Dollar je Barrel verteuert. Zudem bewegt sich der Preis für Öl der Sorte Brent wieder in Richtung des Hochs seit Beginn des Krieges, das im März bei etwa 120 Dollar je Barrel erreicht worden war.

Experte Dennis Kissler vom Finanzdienstleister BOK Financial Securities geht davon aus, dass der Preisanstieg so lange weitergehen dürfte, bis eine der beiden Kriegsparteien nachgibt. Seiner Einschätzung nach sind die Verhandlungen über ein Abkommen festgefahren. "Je länger kein Öl durch die Straße von Hormuz fließt, desto weiter werden die Preise steigen", sagte Kissler.

Washington und Teheran befinden sich derzeit in einer Sackgasse bei mehreren maßgeblichen Themen, die für ein Ende des Krieges entscheidend sind, darunter das iranische Atomprogramm.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 103,06 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag hatte der Preis 96,31 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis tendierte tiefer. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.700,60 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,82 Prozent weniger als am Dienstagabend.

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