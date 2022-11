Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt kräftig zu

Die Ölpreise haben am Freitag deutlich zugelegt, nachdem China die Quarantäneregeln für einreisende Coronainfizierte etwas gelockert hat. Ein Barrel (159) Liter der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr 96,07 US-Dollar mit einem Aufschlag von 2,99 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,95 Prozent zu auf 88,89 Dollar.

Für Kursauftrieb sorgte, dass die chinesische Führung ihre strikten Coronabestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert. An den Märkten wurde der Schritt als Hinweis gedeutet, dass die Volksrepublik gewillt sein könnte, ein Stück weit von ihrer strikten Coronalinie abzuweichen.

Die scharfen Bestimmungen stellen seit längerem eine erhebliche Belastung für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt dar. China ist auch einer der global größten Ölverbraucher.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 91,32 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 93,22 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch Gold legte etwas an Wert zu. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt mit 1.764,71 Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,74 Prozent entspricht. Das Edelmetall dürfte von weiteren Schwäche der US-Währung profitieren. Hierdurch wird das in Dollar gehandelte Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums billiger, was die Nachfrage erhöht.

spo/mik