Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt leicht zu

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag moderat gestiegen. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 120,13 US-Dollar (116,68 Euro). Das waren 0,12 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,17 Prozent auf 119,24 Dollar.

Marktteilnehmer erklärten die Preisaufschläge vor allem mit Lockerungen in der Coronapolitik Chinas. In den großen Metropolen Peking und Schanghai werden die sehr strengen Gegenmaßnahmen aufgrund rückläufiger Infektionen Zug um Zug gelockert. Dies sorgt nicht nur für Entspannung im Welthandel, der stark vom Export Chinas abhängig ist. Auch der Energieverbrauch der Volksrepublik dürfte steigen, was den Erdölpreisen zugute kommt.

Argumente für höhere Ölpreise lieferte am Sonntag Saudi-Arabien, das seine offiziellen Verkaufspreise für Abnehmer in Asien und Europa im Juli deutlich erhöhte, was auf eine kräftige Nachfrage hindeutet, hieß es in einem Commerzbank-Kommentar.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 119,85 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 117,15 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag freundlich. Gegen 10.30 Uhr notierte der Goldpreis in London bei 1.845,10 Dollar pro Feinunze (31,10 Gramm), das ist 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Nach Meinung der Commerzbank-Analysten wird Gold durch den festen US-Dollar und die steigenden Anleiherenditen in Schach gehalten.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt aktuell wieder oberhalb der Marke von 3 Prozent. Dies hat dazu geführt, dass auch die Realzinsen wieder gestiegen sind, was Gold als zinslose Anlagealternative unattraktiver macht.

