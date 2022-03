Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt leicht zu auf 101,6 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag leicht zugelegt. Gegen 11.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,60 US-Dollar und damit rund 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Der Brent-Preis nimmt damit wieder Kurs auf das in der Vorwoche erreichte Mehrjahreshoch bei 105 Dollar. Ein Barrel der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg am Dienstag auf 98,77 US-Dollar.

Die Rohstofflieferungen aus Russland dürften von den Sanktionen gegen das Land bereits deutlich beeinträchtigt sein, obwohl diese von den Strafmaßnahmen des Westens bisher nicht direkt betroffen sind, schreiben die Analysten der Commerzbank am Dienstag. "Denn mehr und mehr Rohstoffkonsumenten scheuen aufgrund der unsicheren Rechtslage vor Käufen von Öl, Flüssiggas, Kohle, Metallen und Getreide aus Russland", so die Experten. Die Bezahlung der Lieferungen werde zudem durch den Ausschluss mehrerer russischer Banken vom internationalen Zahlungssystem SWIFT erschwert.

"Rohöl, Erdgas, Kohle, Aluminium, Nickel, Palladium und Weizen haben sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine massiv verteuert und sind allesamt auf Mehrjahreshochs gestiegen. Eine schnelle Entspannung scheint nicht in Sicht", so das Fazit der Commerzbank-Analysten. Die internationale Staatengemeinschaft versucht vor diesem Hintergrund, einem weiteren Anstieg der Ölpreise Einhalt zu gebieten. So wird derzeit eine koordinierte Freigabe der strategischen Ölreserven erwogen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 99,22 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatte der Preis noch bei 96,67 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat ebenfalls leicht zugelegt. Gegen 11.30 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.917,78 Dollar und damit rund 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis des als sicherer Anlagehafen geltenden Golds hatte zuletzt von den Unsicherheiten rund um die Ukraine profitiert, dürfte sich nun aber stabilisieren. "Auf den ersten Blick scheint das Sicherheitsbedürfnis der Marktteilnehmer abgenommen zu haben", so die Einschätzung der Commerzbank.

mik/ger