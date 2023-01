Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt moderat zu

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 86,56 US-Dollar mit einem Aufschlag von 0,44 Prozent zum Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um leichte 0,17 Prozent auf 80,64 Dollar.

Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel ohne besonders starke Impulse. Für leichten Auftrieb sorgt seit einigen Tagen der US-Dollar, der zu vielen anderen Währungen zur Schwäche neigt. Da Rohstoffe wie Erdöl zumeist in der US-Währung gehandelt werden, wird der Einkauf für Interessenten aus anderen Währungsgebieten mit fallendem Dollarkurs rechnerisch günstiger. Das treibt die Nachfrage und die Rohölpreise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 84,59 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 84,89 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold büßte dagegen etwas an Wert ein. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt für 1.935,50 Dollar gehandelt, was einem Minus von 0,66 Prozent entspricht.

spo/ste