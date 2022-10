Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt um 0,9 % zu

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr 93,07 US-Dollar - ein Plus von 0,88 Prozent zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,73 Prozent auf 85,39 Dollar das Fass.

Spekulationen über eine Reduzierung der Maßnahmen Chinas zur Bekämpfung des Coronavirus und ein überraschender Rückgang der US-Ölreserven stützten die Notierungen. Marktbeobachter verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach werde in der chinesischen Führung über eine teilweise Rücknahme von Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus diskutiert. Offenbar sollen die Quarantänemaßnahmen eingeschränkt werden, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Zuletzt hatte der harte Corona-Kurs der Regierung in Peking die Wirtschaft des Landes gebremst, was am Ölmarkt immer wieder Nachfragesorgen ausgelöst hatte.

Außerdem wurde auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA hingewiesen. Wie die US-Regierung am Mittwoch gemeldet hatte, waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,7 Millionen Barrel auf 437,4 Millionen Barrel gesunken. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 2,5 Millionen Barrel erwartet. Sinkende US-Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise, da sie auf eine höhere Nachfrage hindeuten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 89,29 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 90,82 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Leicht teuerer wurde auch Gold. In London wechselte die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt für 1.629,36 Dollar die Besitzer, was 0,14 Prozent mehr waren als am Vorabend.

