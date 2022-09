Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt um 0,9 Prozent zu

Die Rohölpreise haben sich am Donnerstagvormittag wieder etwas erholt. Die Nordsee-Sorte Brent notierte gegen 11.05 Uhr bei 90,63 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) - ein Preisaufschlag von 0,86 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,12 Prozent auf 83,87 Dollar das Fass. Der Ölmarkt bewegt sich zur Zeit zwischen erhöhten geopolitischen Spannungen rund um die Ukraine sowie Konjunktursorgen aufgrund steigender Zinsen.

Wie gestern bekannt wurde, hat der russische Machthaber Wladimir Putin eine Teilmobilmachung für die Streitkräfte verkündet. Die EU-Außenminister wollen als Reaktion neue Sanktionen gegen das Land ergreifen.

Auf der anderen Seite hat die US-Notenbank am Mittwochabend zum fünften Mal heuer ihr Leitzinsband gehoben - das um 75 Basispunkte. An den Finanzmärkten wird deswegen eine Konjunkturabschwächung als immer wahrscheinlicher angesehen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 96,31 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 96,55 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis hat sich wieder etwas erholt, nachdem er am Vorabend deutlich nach unten ging. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.670,30 Dollar, ein Plus von 0,19 Prozent. Die US-Leitzinserhöhung hatte schwer auf dem Edelmetall gelastet. Zum einen stieg der US-Dollar, was das international in der US-Währung gehandelte Gold für Halter anderer Währungen relativ verteuert. Zudem steigern höhere Zinsen die Attraktivität von Anleihen, was zu Umschichtungen geführt haben könnte.

spo/ste