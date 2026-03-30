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30.03.2026 12:27:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt weiter zu auf 114,9 Dollar

Die Ölpreise haben am Montag nach ihrem jüngsten Höhenflug noch etwas weiter zugelegt. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent hielt zuletzt mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 114,93 Dollar. Der Brent-Preis ist zeitweise sogar bis auf 119 Dollar gestiegen, kam dann aber wieder zurück. Öl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 101,47 Dollar.

Seit Beginn des Iran-Kriegs hat sich die Referenzsorte Brent um fast 60 Prozent verteuert. Auch die Preise anderer Ölsorten zogen seit dem Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran kräftig an. So kostet ein Barrel der US-Sorte WTI am Montagmorgen etwas mehr als 100 Dollar - und damit etwas mehr als 50 Prozent als vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

Die USA und Israel setzen ihre heftigen Angriffe im Iran unterdessen in der nunmehr fünften Kriegswoche fort. Es werde "militärische Infrastruktur" in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert, teilte die israelische Armee am frühen Montagmorgen ohne nähere Angaben mit. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: "Großer Tag im Iran". Das US-Militär habe "viele seit langem verfolgte Ziele" angegriffen und zerstört.

Der Iran hatte wiederum flankiert von der von ihm unterstützten Huthi-Miliz im Jemen seine Gegenangriffe auf Israel und benachbarte Golfstaaten fortgesetzt. Unterdessen sagte Trump in einem Interview, er würde "am liebsten" das Öl aus dem Iran nehmen.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt etwas zurück gekommen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 118,11 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach 122,16 Dollar am Vortag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Montagvormittag zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) mit 4.532,96 Dollar gehandelt. Das sind 0,7 Prozent mehr als am Vortag.

mik/moe

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