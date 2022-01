Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt wieder zu

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag nach den Kursverlusten am Vortag wieder etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich bis 10.50 Uhr um 1,53 Prozent bei 87,59 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 84,42 Dollar, was einem Aufschlag von 0,30 Prozent entspricht.

Am Vortag waren die Ölpreise im Zuge der allgemeinen Verunsicherung an den Finanzmärkten gefallen. Geopolitische Krisenherde wie der Ukraine-Konflikt oder die angespannte Lage im Mittleren Osten und damit verbundene Angebotsrisiken würden einem stärkeren Preisrückgang aber entgegenstehen, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank.

"Zudem sieht der staatliche saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco die Ölnachfrage wieder nahe des Vor-Pandemie-Niveaus", schreibt der Analyst Carsten Fritsch. "Die hohen Preise hätten bisher auch nicht zu einer geringeren Nachfrage der Verbraucher geführt."

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 87,98 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte. Am Freitag lag der Preis bei 87,46 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Nachdem die sichere Anlage Gold am Vortag angesichts der Verunsicherung an den Aktienmärkten gut gesucht war, ermäßigte sich der Goldpreis am Dienstag wieder etwas. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 0,34 Prozent weniger als am Vortag bei einem Preis von 1.837,37 US-Dollar.

