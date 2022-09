Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt zu

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag deutlich zugelegt. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 10.30 Uhr bei knapp 93 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 2,5 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 86,20 Dollar.

Im Fokus stand zuletzt auch am Ölmarkt die Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte, um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine weiterzuführen. So werden laut dem russischen Außenministerium rund 300.000 Reservisten aktiviert, nachdem das russische Militär zuletzt Geländeverluste verzeichnet hatte.

Von großem Interesse dürfte zudem die am Abend anstehende Fed-Zinsentscheidung sein, bei der Experten mehrheitlich von einem Zinsschritt von 75 Basispunkten ausgehen. Allerdings hatten zuletzt auch einige Analysten von der Möglichkeit einer Zinsanhebung um 100 Basispunkte gesprochen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 96,55 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 95,20 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte ebenfalls zu. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.671,23 Dollar, was einem Aufschlag von 0,3 Prozent zum Vortag entspricht.

