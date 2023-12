Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt zu

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag mit Zuwächsen tendiert. Gegen 11.10 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,88 US-Dollar und damit um 0,72 Prozent mehr. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um gut ein Prozent auf 74,56 Dollar.

Für die jüngsten Zuwächse beim Öl sind die Angriffe der vom Iran gestützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer verantwortlich. Die Seeroute über den Suezkanal ist wichtig für den internationalen Rohöltransport via Schiff. Zahlreiche Reedereien meiden derzeit die Passage, was zu längeren Transportzeiten und höheren Kosten führt.

Bekannt wurde allerdings auch, dass das ölreiche afrikanische Land Angola nach 16 Jahren OPEC-Mitgliedschaft aus dem Verbund austreten wollen. Anlass seien Streitigkeiten über die Förderquote, die den Kartellmitgliedern von der OPEC vorgegeben werden. Dies ließ den Markt daran zweifeln, dass die Umsetzung von Förderbeschränkungen zukünftig greifen werde.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 80,84 Dollar festgelegt, nach 81,24 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis steigerte sich etwas. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.035,91 US-Dollar gehandelt, was einem leichten Plus von 0,1 Prozent entsprach.

sto/mik