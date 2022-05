Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt zu auf 113,3 USD je Fass

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 113,28 US-Dollar und damit 2,2 Prozent mehr als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) befestigte sich um 1,3 Prozent auf 110,08 Dollar das Fass.

Die Analysten der Commerzbank erklären die jüngsten Ölpreisanstiege mit der Nachricht, der zufolge die USA ihre strategischen Ölreserven ab Herbst wieder auffüllen wollen. Die OPEC+ hatte am Vortag zwar eine Anhebung der Produktionsmenge im Juni um weitere 432 Tsd. Barrel pro Tag beschlossen. Allerdings sei bereits jetzt klar, dass die Produktionsausweitung deutlich geringer ausfallen wird, schreiben die Analysten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 113,04 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 110,83 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Freitagvormittag leicht zu. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent bei 1.882,41 Dollar, erholte sich damit aber nur teilweise von den jüngsten Verlusten. Damit steht der Goldpreis vor dem dritten Wochenverlust in Folge. Hauptbelastungsfaktor dürften die steigenden Anleiherenditen sein, schreiben die Commerzbank-Analysten.

mik/kat