Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legte auf 77,3 Dollar zu

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 0,84 Prozent auf 77,26 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte 0,72 Prozent höher bei 73,34 Dollar.

Im Blick dürften heute mehrere Konjunkturveröffentlichungen stehen. Am Nachmittag werden in den USA Daten zu den Erzeugerpreisen und der Arbeitsmarktentwicklung veröffentlicht. Davor entscheidet die Bank of England (BoE) noch über ihre weiter Geldpolitik.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 76,60 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag kostete ein Barrel noch 76,31 US-Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold verbilligte sich ein wenig. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 2.023,15 Dollar mit einem Abschlag von 0,40 Prozent.

spo/ste