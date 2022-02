Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legte deutlich zu

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Bereits am Vorabend hatten die neuesten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, beziehungsweise der NATO, die Ölnotierungen nach oben getrieben.

Am Dienstag gegen 11.10 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 98,79 US-Dollar, was einem Aufschlag von 3,56 Prozent entspricht. Zwischenzeitlich hatte Brent sogar bei 99,5 Dollar notiert. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,03 Prozent auf 94,49 Dollar zu.

Der Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine sorgt für hohe Nervosität. Die Einheiten sollen in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für "Frieden" sorgen, wie es in einem Dekret heißt, das der Kremlchef am Montagabend in Moskau unterzeichnete. Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine als unabhängige Staaten an. Die USA und die EU protestierten und kündigten Strafmaßnahmen an. Befürchtet wird, dass Russland in dem Fall die Zufuhr von Öl und Gas einstellt oder drosselt.

Dass die OPEC+Staaten mit zusätzlichem Öl helfen, schätzen die Rohstoffexperten der Commerzbank für eher unwahrscheinlich ein. "Nach Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten hat auch der Irak Forderungen nach einer stärkeren Ausweitung der Ölproduktion durch die OPEC+ eine Absage erteilt", schreibt der Analyst Carsten Fritsch. "Laut dem irakischen Ölminister würde die aktuelle Strategie der graduellen Produktionserhöhung ausreichen, damit der Ölmarkt ins Gleichgewicht kommt. Man wolle nicht, dass die kommerziellen Lagerbestände steigen. Somit scheint ein Erreichen der Marke von 100 USD nur eine Frage der Zeit", schlussfolgert Fritsch.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag noch mit 94,28 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatte der Preis noch bei 92,79 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch das als sichere Anlage geltende Gold profitierte von der Unsicherheit, die die rezente Eskalation in der Ukraine-Krise ausgelöst hat. Am Dienstag ermäßigte sich der Goldpreis aber wieder ein wenig. Die Feinunze (31,10 Gramm) stand zuletzt in London bei 1.900,40 Dollar, was einem moderaten Abschlag von 0,47 Prozent entspricht.

