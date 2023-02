Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legte kräftig zu

Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gestiegen, nachdem sie in der Früh noch etwas tiefer notiert hatten. Die Nordsee-Sorte Brent kostete kurz vor 11 Uhr 86,34 US-Dollar das Barrel (159 Liter), was einem Aufschlag von 2,7 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 79,81 Dollar das Fass.

Russland will seine Ölproduktion im März um täglich 500.000 Barrel drosseln, wie der russische Vize-Premier Alexander Novak am Freitag bekannt gab. Die Reduktion entspreche rund fünf Prozent der russischen Produktion. Der Schritt ist eine Reaktion auf Sanktionen des Westens. Dieser hatte Preisdeckel für Öl und Ölprodukte aus Russland eingeführt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 82,78 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 81,86 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag hingegen kaum bewegt. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.863,51 Dollar gehandelt - ein knappes Plus von 0,05 Prozent.

