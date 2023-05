Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legte kräftig zu

Die Ölpreise haben am Freitag am Vormittag deutlich zugelegt. Auf Wochensicht steht aber immer noch ein klarer Rückgang zu Buche. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent legte am heutigen Vormittag um 1,47 Prozent zu auf 73,67 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,34 Prozent auf 69,62 Dollar das Fass.

Der chinesische Dienstleistungssektor ist im April weiterhin gewachsen. Die Unternehmen profitierten von der wachsenden Nachfrage nach der Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen in China.

Trotz der Aufschläge sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen kräftig gefallen. Hauptgrund sind Konjunktursorgen, vor allem in den USA. Hinzu kommen Probleme einiger amerikanischer Regionalbanken, die Turbulenzen im Finanzsektor hervorrufen. Der Plan des großen Förderverbunds OPEC+, die Rohölpreise mit einem geringeren Angebot nach oben zu treiben, ist in diesem Umfeld bisher nicht aufgegangen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 73,26 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch kostete ein Barrel noch 73,75 US-Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab dagegen etwas nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) gab in London am Freitag 0,54 Prozent nach auf 2.038,75 Dollar.

