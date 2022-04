Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legte um 1,1 Prozent zu

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 10.50 Uhr 108,76 US-Dollar, und somit 1,1 Prozent mehr als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um weitere 0,8 Prozent auf 105,26 Dollar.

Der Preisanstieg seit gestern sei auf die gestiegene Wahrscheinlichkeit eines EU-Ölembargos gegen Russland zurückzuführen, nachdem Deutschland laut Medienberichten seinen Widerstand gegen eine derartige Maßnahme aufgegeben hat, schreibt der Rohstoffexperte der Commerzbank, Carsten Fritsch.

"Dieser Sinneswandel kommt nicht überraschend, nachdem der deutsche Wirtschaftsminister Habeck vor wenigen Tagen sagte, dass Deutschland nur noch 12% seiner Ölimporte aus Russland beziehen würde", so Fritsch. "Der Dieselpreis profitiert überdies von der akuten Knappheit des Angebots, was sich in sehr niedrigen Diesellagerbeständen diesseits und jenseits des Atlantiks widerspiegelt."

Zudem wolle der größte russische Ölproduzent für Diesellieferungen künftig Rubelzahlung verlangen, was einen Lieferstopp wahrscheinlich mache, analysiert der Rohstoffexperte weiter.

Auch für Gold ging es etwas nach oben, nachdem das Edelmetall zuletzt unter dem sehr starken US-Dollar gelitten hatte. Am Freitag ließ die US-Währung dagegen etwas nach. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.906,25 Dollar gehandelt, ein Plus von einem Prozent.

spo/pma