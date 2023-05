Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis leicht gestiegen

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich bis zuletzt um 0,2 Prozent auf 76,12 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte ebenfalls um 0,2 Prozent höher bei 72,20 Dollar. Auch auf Wochensicht deuten sich damit Kursgewinne der Ölnotierungen an.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise durch größere Zuversicht im US-Schuldenstreit. Äußerungen des republikanischen Mehrheitsführers im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, deuten auf die Möglichkeit einer baldigen Einigung hin. Wird die gesetzliche Schuldengrenze nicht zeitnah angehoben, drohen Zahlungsausfälle der USA, was zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen führen kann.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 76,06 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch kostete ein Barrel noch 74,60 US-Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich nach den Kursverlusten der Vortage am Freitag etwas erholt. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.966,54 Dollar und somit 0,4 Prozent mehr als noch am Vortag.

spa/spo