Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis leicht höher bei 81,31 Dollar

Die Rohölpreise haben am Montagvormittag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 11 Uhr 81,31 US-Dollar und verteuerte sich damit um 0,18 Prozent. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 0,25 Prozent auf 77,06 Dollar.

Die Stimmung am Rohölmarkt ist weiterhin durch Konjunkturskepsis geprägt. In den vergangenen drei Wochen sind die Preise um mehr als zehn Prozent gefallen, weil schwache Konjunkturdaten aus den großen Verbrauchsländern USA und China eine rückläufige Nachfrage erwarten lassen. Die Angebotsbeschränkungen Saudi-Arabiens und Russlands wirken in diesem Umfeld nur begrenzt. Die anfänglichen Ölpreisaufschläge wegen des Gaza-Kriegs sind mittlerweile verschwunden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 83,71 Dollar festgelegt, nach 83,22 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Montag hingegen etwas schwächer. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 1.938,53 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem leichten Minus von 0,11 Prozent.

