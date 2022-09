Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis leicht im Minus

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag leicht im Minus gezeigt. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag kurz vor 11 Uhr bei 86,16 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um moderate 0,1 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 78,28 Dollar.

Damit bewegen sich die Rohölnotierungen weiterhin auf den niedrigsten Niveaus seit dem Jänner. Am Berichtstag werden die Ölpreise von einer schwachen Stimmung an den Finanzmärkten in Schach gehalten. Belastet werden die Ölpreise zudem durch die trüben internationalen Konjunkturaussichten. Dies dämpfe die Nachfrage nach Erdöl und Ölprodukten wie Benzin oder Diesel.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 89,81 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 89,50 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Mittwochvormittag schwächer gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.619,52 Dollar, was einem Abschlag von 0,6 Prozent zum Vortag entspricht.

ste/sto