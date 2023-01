Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis leicht im Minus

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag mit leichten Abschlägen tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 86,20 US-Dollar. Das waren um 0,3 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um moderate 0,1 Prozent auf 88,08 Dollar ab.

Eine verhaltene Stimmung an den europäischen Aktienmärkten lastet auch auf den Rohölpreisen. Nach den jüngsten Preiszuwächsen setzte eine moderate Gegenbewegung ein, hieß es zudem aus dem Handel. Zur Wochenmitte blicken die Marktteilnehmer auch auf neue Öllagerdaten aus den USA, die häufig die Preise bewegen. In den vergangenen Wochen waren die Vorräte deutlich gestiegen. Am Dienstagabend meldete der Branchenverband American Petroleum Institute (API) einen weiteren Anstieg, der jedoch nicht ganz so stark ausfiel wie in den Wochen zuvor. Am Nachmittag gibt das Energieministerium seine wöchentlichen offiziellen Daten bekannt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 84,89 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 85,45 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold zeigte sich mit schwächerer Tendenz. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.927,51 Dollar gehandelt und lag damit 0,48 Prozent tiefer als zuletzt.

