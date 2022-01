Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis leicht im Plus

Nachdem die Ölpreise am Vorabend im Zuge der Fed-Entscheidung etwas gefallen waren, erholten sie sich in der Früh und tendierten zuletzt nahe an der Vortageslinie. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich bis um 11.05 Uhr um leichte 0,12 Prozent auf 90,07 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete zuletzt 87,41 Dollar, was einem Preisaufschlag von 0,08 Prozent entspricht.

Die US-Notenbank Fed belässt die Leitzinsen zunächst im Band von 0,0 bis 0,25 Prozent. Eine Zinserhöhung im März wurde aber in Aussicht gestellt. Aussagen des Fed-Chefs Powell sorgten hingegen am Mittwochabend für stärkere Abgaben bei Aktien und Öl. Er schloss eine stärkere Straffung der Geldpolitik nicht aus. Außerdem lässt die Fed die Anleger beim Thema Bilanzreduzierung weiter im Dunkeln tappen.

US-Lagerdaten vom Vortag zeichneten zudem ein unklares Lagebild, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Die Benzinnachfrage scheint (...) ihre Schwäche zu Jahresbeginn überwunden zu haben. Die Destillatnachfrage erreichte fast das außerordentlich hohe Niveau von Mitte Dezember", schreibt Analyst Carsten Fritsch. "Der Anstieg der Rohöllagerbestände lässt sich hingegen nicht so einfach erklären."

Die Ukraine-Krise und die damit verbundene Angst, dass es zu Beeinträchtigungen der russischen Gas- und Öllieferungen kommt, verhindere einen stärkeren Preisrückgang beim Ölpreis, schreibt der Rohstoffexperte weiter.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 89,35 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag lag der Preis bei 87,35 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Preis für Gold ist weiter gefallen. Bereits am Vortag hatte der Fed-Entscheid den Goldpreis auf Talfahrt geschickt. Höhere Zinsen machen Anleihen als Konkurrenzanlage zum Gold attraktiver. Die Feinunze (31,10 Gramm) wechselte in London gegen 11.05 Uhr für 1,816,13 Dollar den Besitzer und kostete somit 0,32 Prozent weniger als noch zum Vortagesschluss.

spo/ste