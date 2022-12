Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis leicht im Plus

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag leicht zugelegt. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich bis 11 Uhr um magere 0,16 Prozent auf 80,48 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate kostete zuletzt 75,29 Dollar, ein Plus von 0,19 Prozent.

Gestützt wurden die Ölpreise bereits am Dienstag durch einen schwächeren Dollarkurs. Rohöl wird so günstiger für Anleger aus anderen Währungsräumen, da es in Dollar gehandelt wird. Die in den USA im November zuletzt stärker als erwartet gesunkene Inflationsrate, verstärkt so die Erwartung auf künftig kleinere Leitzinserhöhungen in den USA. Die US-Konjunktur dürfte also weniger belastet werden. Dies wirkt sich auch auf die Nachfrage nach Rohöl aus.

Am Ölmarkt steht auch die Entwicklung der US-Ölreserven im Blick. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 7,8 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Steigende Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 78,34 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 74,94 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis bewegte sich am Vormittag kaum. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit 1.808,25 Dollar gehandelt und somit geringe 0,07 Prozent unter dem Vortagesschluss.

ste/spo