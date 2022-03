Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis merklich gefallen

Die Ölpreise haben am Dienstag bis Mittag deutlich nachgelassen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 12.00 Uhr mit 115,63 US-Dollar 1,57 Prozent weniger als noch in der Nacht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 1,99 Prozent auf 109,62 Dollar.

Ein Grund für die jüngsten Abschläge könnten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sein, auf die ein Analyst von IG Market hinweist. Demnach habe Selenskyj einen Waffenstillstand mit Russland für möglich gehalten. Die Äußerung habe zuletzt auch für Kursaufschläge an den Aktienmärkten gesorgt.

In der Früh waren die Ölpreise noch kräftig gestiegen. "Der Preisanstieg ist auf die zunehmenden Stimmen in der EU zurückzuführen, die sich für ein Importverbot für russisches Öl aussprechen", schrieben dazu die Rohstoffexperten der Commerzbank in der Früh. "Ob es wirklich dazu kommt, ist noch nicht klar, da die Abhängigkeit einiger EU-Mitgliedsländer von russischem Öl zu hoch ist, um dieses kurzfristig problemlos ersetzen zu können", so Analyst Carsten Fritsch.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 113,84 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatte der Preis noch bei 109,12 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Dienstag ebenfalls etwas nachgelassen. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.927,69 US-Dollar - ein Minus von 0,41 Prozent.

